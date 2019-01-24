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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 150 работников сети супермаркетов «Алма» в Астане требуют зарплаты

CA-NEWS (KZ) - Более 150 работников сети супермаркетов «Алма» в столице требуют выплатить им зарплату за полтора месяца работы в компании, которая закрылась ещё 31 декабря, сообщает abctv.kz.

Сегодня сотрудники восьми магазинов заполнили коридоры центрального офиса компании, чтобы получить обещанные деньги.

Однако никто из руководства к собравшимся так и не вышел. По их словам, все они по требованию начальников написали заявление о том, что не имеют претензий к компании.

При этом их никто не предупредил, что в скором времени торговые точки будут закрыты, а они останутся без работы. Сейчас к конфликту между работниками и работодателем подключилась трудовая инспекция. Назначена проверка деятельности компании.

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