Более 150 работников сети супермаркетов «Алма» в Астане требуют зарплаты

CA-NEWS (KZ) - Более 150 работников сети супермаркетов «Алма» в столице требуют выплатить им зарплату за полтора месяца работы в компании, которая закрылась ещё 31 декабря, сообщает abctv.kz.



Сегодня сотрудники восьми магазинов заполнили коридоры центрального офиса компании, чтобы получить обещанные деньги.

Однако никто из руководства к собравшимся так и не вышел. По их словам, все они по требованию начальников написали заявление о том, что не имеют претензий к компании.

При этом их никто не предупредил, что в скором времени торговые точки будут закрыты, а они останутся без работы. Сейчас к конфликту между работниками и работодателем подключилась трудовая инспекция. Назначена проверка деятельности компании.