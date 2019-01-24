Военнослужащий Нацгвардии Казахстана умер после «огнестрельного саморанения»

Военнослужащий Нацгвардии Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Региональное командование «Оңтүстік» Национальной гвардии сообщило, что один из военных Нацгвардии умер после выстрела в голову. Инцидент произошел в ночь на среду на территории воинской части 28237, расположенной вблизи поселка Узынагаш Алматинской области.

23 января, примерно в 1 час 35 минут, выполняя службу во внутреннем карауле, рядовой Уласбек Кожан «допустил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого от полученных ран скончался», — говорится в распространенном в четверг официальном сообщении. Какая-либо другая информация в сообщении не приводится. Отмечается лишь, что рядовой Кожан был призван в июне 2018 года департаментом по делам обороны города Астаны.

Пресс-служба регионального командования сообщила, что Алматинским военно-следственным управлением проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование. «Причины и обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.