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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия установила дипломатические отношения с Барбадосом

CA-NEWS (MNG) - В рамках своей цели установления дипломатических отношений со всеми государствами-членами ООН Монголия установила дипломатические отношения с Барбадосом. Церемония подписания совместного заявления состоялась 17 января 2019 года в Нью-Йорке, сообщает 23 января информагентство Montsame со ссылкой на пресс-службу МИД.

В заявлении отмечается, что обе страны, руководствуясь намерением налаживать и развивать дружественные двусторонние отношения и сотрудничество, договорились строить свои отношения на основе обоюдной приверженности общепризнанным нормам международного права в соответствии с Уставом ООН и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Стороны подчеркнули, что установление дипломатических отношений откроет возможности для сотрудничества и взаимной поддержки на двустороннем уровне и в рамках международных организаций.

Совместное заявление об установлении дипломатических отношений подписали Постоянный представитель Монголии при ООН посол С. Сухболд и постоянный представитель Барбадоса при ООН посол Элизабет Томпсон.

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