ООН выявила в Кыргызстане систематические нарушения прав женщин, связанные с принудительными браками и похищением невест

CA-NEWS (CA) - Член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Лиа Надарая вместе со своими коллегами она провела расследование ситуации в Кыргызстане – по следам сообщений о положении женщин, поступивших от 14 общественный организаций. Расследование выявило систематические нарушения прав женщин в стране, связанные с принудительными браками и похищением невест, сообщает Служба новостей ООН.

Чаще всего ранние браки заключаются в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Детские браки встречаются и на постсоветском пространстве, в том числе – в странах Центральной Азии. Причем потенциальных невест нередко похищают и принуждают согласиться на брак.

В 88 процентах стран минимальный возраст вступления в брак официально установлен на уровне 18 лет, однако более чем в ста странах законодательство по-прежнему разрешает браки с несовершеннолетними при определенных обстоятельствах. Кроме того, во многих случаях заключение браков с детьми младше 18 лет оправдывают нормы религиозного права.

«Учитывая, насколько существенное влияние детский брак оказывает на жизнь девочек, нас радует любое сокращение показателей. Однако нам еще многое предстоит сделать [в этом направлении]», – говорит главный советник Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по гендерным вопросам Анжу Малхорта.

Как подчеркивают в ООН, хотя за десять лет число женщин, вышедших за муж до 18 лет, сократилось на 15 процентов, до полного искоренения такого явления, как детские браки, еще очень далеко. Ежегодно около 12 миллионов девочек вступают в брак несовершеннолетними.

Минувшей осенью члены Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с ранними браками. Авторы резолюции напоминают, что ранние и принудительные браки приводят к дискриминации женщин, и называют их «формой насилия в отношении женщин и детей».

Девочки, которых заставили выйти замуж, нередко становятся жертвами сексуального, физического и психологического насилия со стороны своих партнеров. Кроме того, они подвергаются риску ранней беременности и рожают детей, не будучи готовыми к этому ни физически, ни психологически. Зачастую ранние браки лишают девочек возможности получить образование и специальность, что лишь усугубляет их зависимое и уязвимое положение.

К проблеме ранних браков в ООН также пытаются привлечь внимание в рамках ежегодного Международного дня девочек. Он отмечается 11 октября. «Давайте обязуемся помочь всем девочкам развить необходимые навыки, вступить в ряды рабочей силы на равных условиях и полностью раскрыть свой потенциал», – говорится в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Дня девочек.