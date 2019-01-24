Гражданин Кыргызстана задержан за распространение видео о драке в Намангане

CA-NEWS (UZ) - Министерство внутренних дел Кыргызстана задержало подозреваемого в распространении в WhatsApp материалов, разжигающих межнациональную рознь.

24 января пресс-служба министерства сообщила, что задержанный распространил через WhatsApp видео, на котором заснята драка между молодежью. Инцидент происходил на территории Узбекистана.

Видео быстро распространилось в кыргызском контенте других социальных сетей. Пользователи сообщали, что события на видео происходили на территории Ошской области Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба МВД КР, на видео запечатлена драка между молодыми людьми на территории Наманганской области Республики Узбекистан. Генеральная прокуратура Узбекистана официально прокомментировала данный факт, сообщив, что по данному факту возбужденно уголовное дело.

Несколько дней назад в узбекском контенте социальных сетей было опубликовано видео, на котором толпа жестоко избивает двух подростков до полуобморочного состояния. Пользователи сети сообщали, что событие произошло в Наманганской области.