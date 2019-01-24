РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданин Кыргызстана задержан за распространение видео о драке в Намангане
Предыстория: В Генеральной прокуратуре Узбекистана прокомментировали жестокую драку в Намангане

CA-NEWS (UZ) - Министерство внутренних дел Кыргызстана задержало подозреваемого в распространении в WhatsApp материалов, разжигающих межнациональную рознь.

24 января пресс-служба министерства сообщила, что задержанный распространил через WhatsApp видео, на котором заснята драка между молодежью. Инцидент происходил на территории Узбекистана.

Видео быстро распространилось в кыргызском контенте других социальных сетей. Пользователи сообщали, что события на видео происходили на территории Ошской области Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба МВД КР, на видео запечатлена драка между молодыми людьми на территории Наманганской области Республики Узбекистан. Генеральная прокуратура Узбекистана официально прокомментировала данный факт, сообщив, что по данному факту возбужденно уголовное дело.

Несколько дней назад в узбекском контенте социальных сетей было опубликовано видео, на котором толпа жестоко избивает двух подростков до полуобморочного состояния. Пользователи сети сообщали, что событие произошло в Наманганской области.


print
  • В Узбекистане впервые проведут инвентаризацию всех деревьев
  • Обучение в общеобразовательных учреждениях Таджикистана ведется на шести языках
  • При взрыве на заводе в Согде один человек погиб, двое ранены
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×