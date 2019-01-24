Казахская редакция Радио Свободы «Радио Азаттык» превратилась в «придаток пропаганды назарбаевского режима», - бывший редактор Асем Токаева

CA-NEWS (KZ) - Казахская редакция Радио Свободы «Радио Азаттык» замечена в «потакании назарбаевскому режиму». Однако руководство американской медиа-корпорации «Радио Свобода» игнорирует такие заявления и беспокойства от политиков, журналистов и общественности, сообщает сайт Ахбор.

Также, как и Таджикское Радио Озоди, Казахская редакция «Радио Свободы» – «Радио Азаттык» или просто «Азаттык» – превратилась в придаток пропаганды авторитарного режима, сообщает бывший редактор казахской службы «Радио Свобода» Асем Токаева на своей странице в Facebook.

«Как теперь уже бывший редактор русскоязычного сайта Азаттыка могу документально подтвердить, что Аббас Джавади (региональный директор центральноазиатских служб «Радио Свобода») часто извращал политику Казахской редакции. Делалось это в ущерб стандартам честной журналистики и правил самой корпорации. Джавади не раз давал указания редакторам Казахской редакции «Радио Свобода», которые противоречат задаче объективно освещать новости без цензуры. Возражавшие против такой практики журналисты, в том числе и я (Асем Токаевой — прим.ред), были уволены под предлогом «реорганизации». За последние пять лет таких «реорганизаций» в Казахской редакции было даже две, чего не было ни в одной из 25 редакций «Радио Свободы».

Аббас Джавади часто ездил в Казахстан в сопровождении директора Азаттыка Торокула Доорова. В Астане они встречаются с высшими лицами Казахстана. После очередной командировки в Астану Джавади как-то заявил нам, редакторам, что Азаттык в Казахстане воспринимают оппозиционным, хотя на самом деле он стал провластным.

Например, в июле 2017 года Джавади приказал редакторам удалить c сайта Азаттыка и его страниц в социальных сетях видеоролик: «В селе Назарбаева не все могут посмотреть День Астаны». Речь там шла, казалось бы, о рутине, перебоях со светом, но видео было опубликовано 6 июля – это и День Астаны, и день рождения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Позже, когда Аббас Джавади укорял редакторов Азаттыка за это видео, он сказал, что есть «впечатление», что видео сделано в стиле оппозиционной прессы. Он даже проговорился, что жалоба поступила из Астаны. По его приказу редакторы удалили этот видеосюжет с сайта и социальных сетей Азаттыка.

Так Азаттык скатился до отмывания имиджа авторитарного режима Назарбаева, освещения имиджевых правительственных событий, или пиара мэру какого-нибудь города, решившего устроить велопробег и так далее», - рассказывает в своем посте бывший редактор Казахской службы «Радио Свобода»: «Радио Азаттык», Асем Токаева.

Напомним, ранее в Таджикистане оппозиция заявила, что таджикская служба Радио Свободы «Радио Озоди» превратилась в «трибуну пропаганды правительства страны».

Об этом заявил лидер Ассоциации мигрантов Центральной Азии в Европе, один из членов коалиции оппозиционных сил – Национального Альянса Таджикистана Илхомджон Ёкубзода на своей странице в Facebook.