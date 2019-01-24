Попытка госпереворота в Венесуэле. Главное

CA-NEWS (CA) - Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его признали несколько стран, в том числе США. Николас Мадуро, победивший на выборах, разорвал отношения с Америкой. Главное о событиях в Венесуэле — в обзоре РБК.

Что произошло

Внеочередные президентские выборы в Венесуэле прошли в мае 2018 года. Победителем стал Николас Мадуро, набравший почти 68% голосов.

10 января состоялась его инаугурация.Эти выборы вызвали возмущение со стороны США, Европы и многих стран Латинской Америки, в знак протеста 14 стран отозвали своих послов из Венесуэлы .

21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею (парламент страны) неконституционным органом. Большинство в парламенте представляли оппозиционные партии, депутаты отказались останавливать работу. Решение суда стало причиной для массовых протестов.

Протесты стали самыми масштабными после акций оппозиции в 2017 году: тогда за несколько месяцев погибло более 100 человек. Протесты 2017 года начались из-за того, что созванная Мадуро Конституционная ассамблея распустила парламент. Депутаты расходиться отказались и продолжили работу.

23 января на многотысячном митинге оппозиции в Каракасе ​спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Он также пообещал провести в стране досрочные выборы и продолжать протесты «до тех пор, пока Венесуэла не будет освобождена».

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Мадуро покинуть свой пост и передать власть Гуайдо. Он добавил, что США будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через правительство Гуайдо.​​ Позднее президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуайдо в качестве и.о. главы государства.

Выступая перед сторонниками с балкона президентского дворца, Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он потребовал от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть страну и обвинил Вашингтон в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает Гуайдо президентом и будет защищать Конституцию страны и ее суверенитет.

Реакция жителей Венесуэлы

Несколько дней в разных штатах Венесуэлы идут массовые акции протеста, организованные оппозицией. Они переходят в стычки с полицейскими и Нацгвардией.

Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Всего за последние два дня протестов задержано около 70 человек, отмечает El National.

По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, на 17 часов по местному времени в столкновениях с полицией погибло по меньшей мере шесть человек (в штатах Баринас и Тачира). Пострадали десятки человек.

В Каракасе 23 января также началась масштабная проправительственная манифестация: на улицы вышло несколько тысяч сторонников Мадуро. Участники митинга заявляют, что выступают в защиту национального суверенитета, мира и демократии.

Юрист, глава венесуэльской неправительственной организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро сообщил в своем Twitter, что, по данным на 6:00 мск 24 января, по всей стране задержано 175 человек. В основном задержания проходили в штатах Лара (северо-запад страны) и Монагас (северо-восток). В Каракасе под стражу было взято десять человек.

Реакция мирового сообщества

Помимо США Гуайдо в статусе и.о. президента Венесуэлы признали несколько латиноамериканских стран: Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала и Аргентина.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что «вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле». «В отличие от Мадуро парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы», — написал он в своем Twitter.

ЕС призвал к немедленному началу политического процесса в Венесуэле, ведущего к свободным выборам, заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Facebook, что «на примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал незаконным отстранение Мадуро от власти.

Нестабильность в Венесуэле негативно отразится на военно-техническом сотрудничестве с Россией, сказал глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

В поддержку Мадуро выступили, в частности, на Кубе и в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Мадуро сказал: «Брат мой, Мадуро, держись, мы с тобой».

Экономическая катастрофа

Венесуэла располагает самыми большими разведанными запасами нефти в мире, обгоняя даже Саудовскую Аравию, — около 300 млрд барр., что почти в четыре раза больше всех нефтяных запасов России. Несмотря на это, в стране крайне тяжелая экономическая ситуация. Каракас находится в политической изоляции, почти не имеет контактов с многими латиноамериканскими соседями. Против Венесуэлы также действуют американские санкции. По данным МВФ, на октябрь 2018 года ВВП страны сократился на 18%. В стране гиперинфляция: по заявлению оппозиционной власти Национальной ассамблеи Венесуэлы, в 2018 году она составила почти 1 700 000%. В стране дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.

В последние годы режим Мадуро во многом опирался на поддержку России. В рамках помощи Каракасу в ноябре 2017 года Москва согласилась на реструктуризацию венесуэльского долга, который составлял тогда около $3,15 млрд.

Кто такой Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо вырос в семье пилота гражданской авиации и учительницы. Ему 35 лет. Учился в нескольких вузах, в том числе в Университете Джорджа Вашингтона в столице США.

В политической жизни начал участвовать еще студентом: поддержал движение, выступавшее против решения Уго Чавеса о референдуме по изменению Конституции.

Во время пребывания в парламенте инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.

Не признал победу Мадуро на выборах президента весной 2018 года.

Гуайдо женат. У него есть дочь.