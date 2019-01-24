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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Южной Корее арестован бывший председатель Верховного суда

CA-NEWS (KZ) - Южнокорейская газета "Чосун Ильбо" и ряд других СМИ сообщили об аресте бывшего председателя Верховного суда по подозрению в превышении полномочий. Арест был произведен рано утром 24 января. Дело связано с обвинениями в беспричинном затягивании решения по вопросу компенсаций за труд в военное время, в который вовлечены японские компании, сообщает NHK World.

Ян Сын Тхэ обвиняется в действиях, предпринятых в угоду правительства под руководством бывшего президента Пак Кын Хе, которое, как полагают, было обеспокоено ухудшением отношений с Японией.

Как сообщается, арест бывшего председателя Верховного суда совершен в Южной Корее впервые в истории.

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