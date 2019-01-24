В Андижане прекращена деятельность прославившегося на весь регион знахаря

CA-NEWS (UZ) - По данным Генпрокуратуры Узбекистана 24 декабря Шахриханский районный административный суд оштрафовал местного знахаря Хасана Исмаилова за «незаконную деятельность» в пятикратном размере минимальной заработной платы - на 1 013 650 сумов ($122).

Известный в социальных сетях, как «Хасан-домла», мужчина занимался знахарством. По данным прокуратуры, ежедневно к нему на прием приходило 300−400 граждан.

"Значительная часть посетителей состояла из тех, кто ранее обращался в медицинские учреждения в связи с разными заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной системы и другими заболеваниями", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура ранее предупреждала знахаря об ответственности за работу без лицензии.

Поскольку, Хасан Исмаилов, невзирая на предупреждение, продолжал незаконную деятельность, Государственная налоговая инспекция Шахриханского района оформила в его отношении административный протокол о совершении правонарушения.

За последнее время в социальных сетях распространилось много рекламных роликов, которые прославили знахаря не весь регион.