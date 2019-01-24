Генпрокуратура Узбекистана опровергла возбуждение уголовного дела против экс-главы Национальной федерации карате

- Узбекистан, общество
- 15:07, 24 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана опровергла заявление НОК о том, что экс-глава Национальной федерации карате Нурхон Нафасов обвиняется в хищении и вымогательстве.
В ведомстве подтвердили, что «прокуратурой города Ташкента производятся следственные действия по возбужденному уголовному делу в отношении ряда должностных лиц Национальной федерации каратэ Узбекистана. На данный момент по установленным по уголовному делу обстоятельствам какие-либо лица, в частности, и Н.Нафасов не были привлечены к уголовному делу в качестве подозреваемого или обвиняемого».
На официальном сайте Национального Олимпийского комитета Узбекистана 23 января была опубликована новость под заголовком «Опять наступил на те же грабли. Против Нурхона Нафасова возбуждено уголовное дело». В статье сообщалось, что он растратил и похитил 125,5 млн сумов ($15 тыс).
Генпрокуратура напомнила, что распространение различного толкования сведений, связанных с обстоятельствами расследования и привлеченных к нему лиц противоречит презумпции невиновности и может нанести вред чести и достоинству личности.