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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана опровергла возбуждение уголовного дела против экс-главы Национальной федерации карате

CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана опровергла заявление НОК о том, что экс-глава Национальной федерации карате Нурхон Нафасов обвиняется в хищении и вымогательстве.

В ведомстве подтвердили, что «прокуратурой города Ташкента производятся следственные действия по возбужденному уголовному делу в отношении ряда должностных лиц Национальной федерации каратэ Узбекистана. На данный момент по установленным по уголовному делу обстоятельствам какие-либо лица, в частности, и Н.Нафасов не были привлечены к уголовному делу в качестве подозреваемого или обвиняемого».

На официальном сайте Национального Олимпийского комитета Узбекистана 23 января была опубликована новость под заголовком «Опять наступил на те же грабли. Против Нурхона Нафасова возбуждено уголовное дело». В статье сообщалось, что он растратил и похитил 125,5 млн сумов ($15 тыс).

Генпрокуратура напомнила, что распространение различного толкования сведений, связанных с обстоятельствами расследования и привлеченных к нему лиц противоречит презумпции невиновности и может нанести вред чести и достоинству личности.

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