Число терактов в 2018 году в мире сократилось на треть

CA-NEWS (CA) - Количество терактов в мире в 2018 году снизилось по сравнению с предыдущим на треть, говорится в докладе центра по изучению проблем терроризма Jane's (JTIC) международной экспертной компании IHS Markit. Это самый низкий показатель с 2009 года.

За год от атак, совершенных неправительственными вооруженными группировками, погибли 13 843 мирных жителя. Самой опасной террористической группировкой остается «Исламское государство», однако число нападений с ее стороны сократилось на три четверти, а количество их жертв - на 50%.

Афганистан обогнал Сирию по числу терактов, число атак в этой стране выросло почти на треть. Сирия опустилось на второе место — в ней количество терактов сократилось на две трети, а жертв — на 50%. В Донбассе, отмечается в докладе, количество атак выросло на 18,4%.

Всего, по данным IHS Markit, в 2018 году террористические группировки действовали в 90 странах мира, в 2017-м такая активность отмечалась в 116 государствах.