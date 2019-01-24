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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане студентов заставляют сменить аватарки в соцсетях на логотип Года молодёжи, – МИСК

CA-NEWS (KZ) - В социальных сетях появилась информация о том, что студентов из разных городов кураторы их вузов и колледжей в добровольно-принудительном порядке просят заменить аватарки в социальных сетях на официальный логотип Года молодёжи, а затем выслать скриншоты для отчётности, передает informburo.kz.

Информацию об этом на своей страничке в Facebook 22 января разместил представитель Молодёжной информационной службы Казахстана (МИСК) в Павлодаре Евгений Хабаров. Он пишет, что студенты сообщают о специальной рассылке в WhatsApp:

“Добрый день, завтра с с 11:00 до 12:00 всем студентам необходимо сменить аватарки и добавить хештеги. “Год Молодежи”, Менин Отаным - Казахстан” и т.д., фото аватарки смотрите ниже”.

23 января 2019 года МИСК распространила сообщение о том, что студенты могут обратиться с жалобами на принуждение сменить аватарку на номер WhastApp: +7 (777) 669 65 00.

На сегодня собраны жалобы из Алматы, Астаны, Усть-Каменогорска, Петропавловска и Павлодара. Как сообщила глава МИСК Ирина Медникова, организация направила запрос в Министерство образования и науки РК.

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