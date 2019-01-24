Ещё одно независимое издание закрылось в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Еженедельник "Озодагон”, одно из последних независимых изданий Таджикистана, которое пыталось сохранить свою самостоятельность, не работает с середины декабря прошлого года. Об этом сообщает портал "Ахбор".

Зафар Суфи, учредитель "Озодагон” говорит, давление органов безопасности и удушающая атмосфера, созданная властями на рынке медиа в Таджикистана, сделали невозможным продолжение деятельности этого независимого издания.

"Когда привлечение рекламы и любое экономическое сотрудничество с компаниями закрыты и вас представляют не иначе как врага, очень трудно работать и существовать,” – заявил Зафар Суфи. В 2013 году власти не позволили запуск программ независимого телевидения. Позднее прекратили работу новостное агентство и сайты "Озодагон”.

Независимое издание "Озодагон” существовало 12 лет. Последний выпуск еженедельника был напечатан в середине декабря 2018 года.

Еженедельник "Озодагон” был последним изданием творческой группы "Озодагон”. Группа в свои лучшие времена объединяля почти 50 журналистов и включала помимо еженедельника еще и новостное агентство и несколько вебсайтов на разных языках.

Зафар Суфи в 2013 году планировал запустить и независимый телеканал CNT с центральной студией в Бишкеке, но под давлением властей Таджикистана, этот проект так и не был запущен.

Зафар Суфи после этого подвергся преследованию и вынужден был в 2015 году покинуть Таджикистан. Он несколько лет жил и работал в России, но накануне 2019 года получил убежище в одной из европейских стран.

Несмотря на то, что сам Зафар Суфи находился за пределами республики, его издания в Таджикистане продолжали деятельность.

Новостное агентство и таджикский вебсайт "Озодагон”, основанные 3 мая 2011 года, в Международный день свободы слова, были закрыты еще в конце 2017 года.

"Мы терпели эти преследования и давление только с надеждой на улучшение ситуации с правами человека в Таджикистане. Но ситуация ухудшается день за днем", - отмечает Зафар Суфи.

"Но это не конец. Даст Бог, в очень скором времени новостное агентство "Озодагон" возобновить свою деятельность. То есть, жизнь продолжается и мы продолжим свою работу. Но в другой ситуации и в другой атмосфере. Те, кто думают, что нас сломали, пусть будут уверены, что пока мы живы, мы не рассыпемся...", - основатель Озодагон.