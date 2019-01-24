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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Екатеринбурге таможенники задержали узбекистанца с машинкой для снятия отпечатков пальцев

CA-NEWS (UZ) - В аэропорту таможенники Екатеринбурга при прохождении «зеленого коридора» задержали пассажира рейса Ташкент - Екатеринбург, который пытался вывезти аппарат для снятия отпечатков пальцев, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Мужчина рассказал, что купил аппарат в Москве и вез в Узбекистан. Там он намеревался продать его местной милиции.

«Беспошлинно ввозятся товары для личного пользования. Очевидно, что использовать в личных целях такую технику невозможно. Изъятый товар мы передали на экспертизу, составили определение об административном правонарушении. За недекларирование товара пассажиру грозит штраф», - рассказал начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин.

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