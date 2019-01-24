В Екатеринбурге таможенники задержали узбекистанца с машинкой для снятия отпечатков пальцев
- Узбекистан, происшествия
- 16:20, 24 января 2019
- Просмотров: 197
CA-NEWS (UZ) - В аэропорту таможенники Екатеринбурга при прохождении «зеленого коридора» задержали пассажира рейса Ташкент - Екатеринбург, который пытался вывезти аппарат для снятия отпечатков пальцев, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Мужчина рассказал, что купил аппарат в Москве и вез в Узбекистан. Там он намеревался продать его местной милиции.
«Беспошлинно ввозятся товары для личного пользования. Очевидно, что использовать в личных целях такую технику невозможно. Изъятый товар мы передали на экспертизу, составили определение об административном правонарушении. За недекларирование товара пассажиру грозит штраф», - рассказал начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком