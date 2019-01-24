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  24 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Монголии могут посещать без визы семь стран Южной Америки

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе в ходе очередного заседания 23 января кабинет министров одобрил результаты заседаний межправительственных комиссий между Монголией и Лаосской Народно-Демократической Республикой, Монголией и Венгрией и постановил утвердить план мероприятий по реализации протоколов заседаний двух межправительственных комиссий, сообщает Montsame.

Кроме того, на заседании утверждено соглашение в форме обмена нотами между правительством Монголии и правительством Республики Эквадор о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов. В связи с этим, владельцы загранпаспортов обеих стран могут путешествовать без визы срок до 90 дней, а для граждан Монголии разрешается посещать без визы семь государств Южной Америки.

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