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  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаеву представили проект строительства Всемирного торгового центра в Астане

CA-NEWS (KZ) - Президенту Казахстана Нурсулатну Назарбаеву представили проект строительства Всемирного торгового центра в Астане, сообщает Акорда.

Глава государства провёл встречу с членом правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным инвестициям компании Nest Investments HOLDINGS Мехраном Эфтехаром.

Президенту представили проект строительства в Астане здания Всемирного торгового центра. Его собираются возвести за счёт иностранных инвестиций.

"В Брюсселе мы обсудили ваши предложения и договорились вновь встретиться. Учитывая большой опыт Ассоциации центров международной торговли в реализации подобных проектов, уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон. Мне хотелось бы, чтобы проект соответствовал настроению, духу нашей столицы и гармонично вписался в ее архитектуру", – сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Астана, будучи центром евразийского континента, сочетает в себе архитектурные стили и традиции западной и восточной культур.

Глава государства также рассказал о ходе и результатах строительства павильонов международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

"Когда мы выиграли право на проведение "ЭКСПО-2017", мы объявляли конкурс. Сфера "Нур Алем" диаметром 80 метров является уникальным сооружением. Я наблюдал за её строительством. Сегодня на базе инфраструктуры выставки "ЭКСПО-2017" мы открыли Международный финансовый центр "Астана", Международный центр зелёных технологий и Международный технопарк IT-стартапов. Здесь также создаётся Международный IT-университет. Думаю, что синергия всех проектов произведет хороший мультипликативный эффект", – отметил глава государства.

Нурсултан Назарбаев одобрил представленный проект нового здания Всемирного торгового центра и поручил акиму Астаны Бахыту Султанову начать совместную работу по его реализации.

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