Таджикских полицейских весной переоденут в новую форму

CA-NEWS (TJ) - Образцы новой формы сотрудников органов внутренних дел Таджикистана будут готовы к 1 марту, сообщил «АП» национальный координатор по вопросам реформы милиции, генерал-майор Фарходбек Шодмонзода.

По его словам, в начале марта образцы новой формы таджикской полиции уже будут представлены на утверждение президенту республики Эмомали Рахмону.

"Если президент утвердит новую форму сотрудников органов внутренних дел, то, в первую очередь, ею будут обеспечены сотрудники патрульно-постовых служб, ГАИ и участковые инспектора в городе Душанбе", отметил Шодмонзода.

По его словам, на новой форме, вместо привычного слова «милиция», будет написано «полиция».

Осенью прошлого года МВД Таджикистана объявило о конкурсе на разработку дизайна форменной одежды и знаков различия сотрудников милиции.

Тогда конкурсантам предстояло поработать над дизайном зимних пальто, демисезонных курток, кителей, брюк, юбок, головных уборов, обуви, а также знаков различия и аксессуаров с фирменной символикой подразделений МВД.

«Новая форменная одежда сотрудников милиции должна стать предметом гордости и уважения не только самих сотрудников органов внутренних дел, но и граждан страны», — отмечало тогда МВД.

Отмечалось, что элементы формы будут разработаны с учётом погодных условий различных регионов Таджикистана. Одежда сотрудников ДПС должна включать светоотражающие детали.

Юбки и платья для женщин должны быть не выше колена. Женская обувь может быть на каблуке, но не выше 4,5 сантиметров.

По цветовой гамме новая форма должна быть представлена в белых, серых, темно-синих тонах.