Ашхабадских покупателей вынуждают приобретать к сигаретам и яйцам воду, а к бананам кокосы

CA-NEWS (TM) - В столице Туркменистана сигареты и продукты продают с "нагрузкой". По словам корреспондентов Азатлыка, в государственных магазинах Ашхабада, желающие купить сигареты обязаны приобрести в добавок бутылку воды. Продажа неликвидных товаров, в дополнение к наиболее востребованным продуктам, осуществляется и на рынках.

"Несколько дней назад продавали яйца по решетке, то есть по 30 штук. Стоимость одного яйца 33 тенге, но тоже с " нагрузкой" в виде бутылочки воды за 2 маната, за все брали по 12 манатов. А на базарах продолжают продавать периодически бананы по 6 манатов, но кладут по одному кокосовому ореху. Они населением не востребованы", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Стоимость 0,33 маната за одно яйцо установлена государством.

Куриные яйца остаются дефицитным товаром в Туркменистане. В течение декабря яйца систематически исчезали с прилавков магазинов и рынков, а продажа осуществлялась с ограничениями и при наличии больших очередей.

​На фоне дефицита продовольствия и очередей, Министерство торговли Туркменистана сообщило о запасах куриного яйца в стране, количество которых, в официальном сообщении, опубликованном на сайте министерства на 17 декабря 2018 года было указано в количестве 2000000 штук.

В настоящее время "нагрузка" в виде бутылки воды прилагается и при покупке сигарет в государственных магазинах Ашхабада.

"Сегодня в восьмом часу видел с заднего входа в наш госмаг аккуратно стоящую в темноте длинную очередь из мужчин с небольшим включением женщин. И недалеко стояшую фигуру полицейского в форме. Оказалось, что по утрам дают сигареты. Раньше пачка были по 25 манатов .Сейчас за две пачки, норма в руки, берут 65 манатов и сюда входит "нагрузка" - бутылочка воды 0.5 литров", - сообщил 24 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

В Туркменистане, на рынках продолжают функционировать двойные цены, когда стоимость, указанная на товаре, не соответствует фактической.

"На базарах у частников везде ценники с печатями. Но продают по другой цене. Например, яблоки. Написано 6 манатов, а продают по 15",- сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Также сохраняются очереди за хлопковым маслом местного производства.

«Люди каждый день встают на рассвете, чтобы занять очередь в магазин. Во дворах магазинов с одной стороны стоят в очереди за сигаретами, а с другой стороны хлопковым маслом Ахал», - сообщил 16 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.