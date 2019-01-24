Узбекистан намерен привлечь благотворительный фонд Билла Гейтса для проектов в Приаралье

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан намерен привлечь средства благотворительной организации основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды для продвижения «зеленых» инвестиций в рамках многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья, передает Kun.uz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал проставление, которое предусматривает разработку в первом полугодии совместно с ООН стратегии по привлечению финансовых ресурсов для работы трастового фонда, после чего будет утвержден его инвестиционный портфель на 2019 год.

Стратегия привлечения средств также должна предусматривать присутствие частного сектора. Для этого Мирзиёев поручил сформировать список транснациональных компаний, которые располагают благотворительными фондами (Фонд «Кока-Кола», компании «Узкоргаз» и др.) и частных организаций, таких как Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation). Последний считается крупнейшим частным фондом в США с активами в размере 50 млрд долларов.

Многопартнерский трастовый фонд ООН официально запущен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 27 ноября 2018 года. Он должен мобилизовать финансовые и технические средства для проектов, направленных на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Приаралье. Фонд будет работать до конца 2023 года.

Первым донором фонда стало правительство Узбекистана, вложившее 6,5 млн долларов. Норвегия, Япония и ряд других стран также выразили желание финансировать его проекты.