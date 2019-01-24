В Самарканде осуждена женщина, убившая своих детей и изменявшая мужу с его племянником

CA-NEWS (UZ) - В Пастаргомском районе Самаркандской области прошел суд по делу женщины, которая убила двух своих несовершеннолетних детей. 30-летняя Рушана Рахманкулова полностью признала свою вину, сообщает upl.uz.



Оказалось, что муж Рушаны находился в России в целях заработка. Сама женщина в отсутствие мужа изменяла ему с его племянником Мамуром Илашевым. Когда об ее интимной связи с родственником мужа узнали свекровь и свёкор, она решила покончить собой и убить своих детей. Рушана нанесла своей старшей дочке 12 ударов ножом, а младшей 5 ударов. После этого, она пыталась совершить суицид, нанеся себе несколько ударов ножом. Медикам удалось спасти Рушану, а дети скончались.

Позже выяснилось, что к убийству и попытке суицида подверг Рушану ее любовник Мамур. Кроме того, ДНК тест показал, что второго ребенка Рушана родила от Мамура. Суд вынес решение заключить под стражу Мамура Илашева на 17 лет, а Рушана Рахманкулова проведет за решеткой 13 лет.