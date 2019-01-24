РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
У посольства России в Сирии прогремел взрыв, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Взрыв прогремел в Дамаске в районе Адави 24 января, где расположено российское посольство, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Подробности произошедшего устанавливаются.

print
  • После смерти жителя прокуратура взяла под контроль ситуацию со сносом домов в Фергане
  • В Монголии с 5 по 7 февраля будут закрыты пограничные пункты
  • Решившему идти в президенты Таджикистана посоветовали пройти медобследование
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×