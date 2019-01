У посольства России в Сирии прогремел взрыв, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Взрыв прогремел в Дамаске в районе Адави 24 января, где расположено российское посольство, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Подробности произошедшего устанавливаются.

#Syria: An explosion has been reported close to the Russian Embassy in #Damascus, details to follow.#Breaking @IntellFusion pic.twitter.com/GwM0qsvSb5