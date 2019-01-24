У посольства России в Сирии прогремел взрыв, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 18:38, 24 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Взрыв прогремел в Дамаске в районе Адави 24 января, где расположено российское посольство, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Подробности произошедшего устанавливаются.
#Syria: An explosion has been reported close to the Russian Embassy in #Damascus, details to follow.#Breaking @IntellFusion pic.twitter.com/GwM0qsvSb5— Intelligence Fusion -Asia (@IF_asia_) 24 января 2019 г.
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