Национальная авиакомпания Таджикистана стала игрушкой в руках президентской семьи, - Eurasianet.org

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана нашло решение проблем испытывающей серьезные трудности национальной авиакомпании: ее генеральным директором назначили человека, близкого к президентской семье, говорится в статье Eurasianet.org.



Президент Эмомали Рахмон 22 января произвел ряд кадровых перестановок в «Таджик Эйр», фактически балансирующей на грани банкротства из-за сложностей с приобретением топлива для своих самолетов. Как сообщает газета «Азия-Плюс», Рахмон выгнал бывшего главу авиакомпании из зала во время заседания правительства. Днем позже на пост генерального директора авиакомпании был назначен Дильшод Исматуллозода.

«Таджик Эйр» и раньше испытывала трудности, но действительно серьезные проблемы начались в начале этого года, когда «Топливно-заправочная компания» (ТЗК) приостановила поставки топлива авиакомпании из-за непогашенных долгов. В результате авиаперевозчик вынужден был объявить об отмене всех регулярных рейсов как минимум до марта.

Авиакомпания «Сомон Эйр» тут же заявила, что заберет себе рейсы в Россию. Сначала казалось, что она просто согласилась обслужить рейсы «Таджик Эйр», но впоследствии выяснилось, что «Сомон Эйр» продавала билеты на собственные рейсы и не собиралась спасать «повисших в воздухе» людей, купивших билеты у «Таджик Эйр».

Как оказалось, между ТЗК и «Сомон Эйр» есть связь.

ТЗК принадлежит бизнесмену по имени Хасан Асадуллозода, шурину президента Рахмона. Также считается, что Асадуллозода является владельцем «Сомон Эйр», хотя точная структура собственности авиакомпании не вполне понятна. В дипломатической депеше посольства США, опубликованной на сайте Wikileaks, говорится, что конечным владельцем частной авиакомпании является сам Рахмон.

Кроме того, Исматуллозода приходится братом заместителю председателя «Орионбанка», также входящего в бизнес-империю шурина президента.

На оппозиционном сайте «Паём» говорится, что между Асадуллозодой и Исматуллозодой есть более прямая связь – Асадуллозода женат на сестре Исматуллозоды.

Давно считалось, что «Сомон Эйр» ставила целью проглотить «Таджик Эйр» и забрать себе ее рейсы. Об этом упоминалось в вышеупомянутой дипломатической депеше в 2009 году. Похоже, что авиакомпания добилась своей цели.

Но чем все это обернется для авиационного сектора Таджикистана?

И без того не отличавшийся большим выбором рынок авиаперевозок стал еще беднее. Кроме того, сократилась конкуренция.

Насколько известно, Исматуллозода не обладает каким-либо опытом в данной сфере. Ранее он работал в аппарате президента на второй по значимости должности после Озоды Рахмон, главы аппарата и дочери президента.

В 2008-2012 годах он занимался финансовыми вопросами в компании, отвечающей за строительство Рогунской гидроэлектростанции. Именно в этот период власти заставили сотни тысяч с трудом сводящих концы с концами граждан купить акции ГЭС.

Исматуллозода не скрывает, что не обладает достаточной квалификацией для управления «Таджик Эйр». Во время короткого интервью Радио «Озоди», таджикской службе «РСЕ/РС», он сказал, что пока не знаком с положением вещей в авиакомпании.

«Я должен детально ознакомиться с ситуацией в авиакомпании... В сфере гражданской авиации я человек новый. Так что мне сейчас трудно что-либо говорить…», – сказал он.