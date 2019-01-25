Туркменистан представит инвестиционные проекты на нефтегазовой выставке в Индии

CA-NEWS (TM) - Государственный концерн Türkmengaz с 10 по 12 февраля примет участие в тринадцатой международной нефтегазовой выставке и конференции Petrotech-2019. Крупный международный форум пройдёт в городе Нью-Дели (Индия). Об этом 23 января на заседании Кабинета Министров Туркменистана доложил вице-премьер Мыратгельди Мередов, сообщает корреспондент SNG.Today в Туркменистане.

"Госконцерн ознакомит крупных мировых компаний с перспективами развития нефтегазовой отрасли страны, реализуемыми крупными инвестиционными проектами, в том числе строительства газопровода ТАПИ", ― добавил Мередов.

Туркменистан на выставке продемонстрирует достижения и многоплановый потенциал отечественного топливно-энергетического комплекса. Будет организована масштабная национальная экспозиция, знакомящая посетителей с различными проектами страны в нефтегазовой промышленности.

"Подобные мероприятия полезны для обмена опытом, привлечения инвестиций и новых технологий, налаживания прямых деловых контактов с ведущими финансовыми нефтегазовыми компаниями мира", ― подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Отметим, что многие международные эксперты газопровод ТАПИ называют ключом к экономическому процветанию Центральной и Южной Азии.

Форум направлен на развитие стартап-проектов в нефтегазовой промышленности и привлекает к стимулированию, развитию и расширению использования инноваций в отрасли.

Добавим, что проводится с 1995 года, при официальной поддержке Министерства нефти и природного газа правительства Индии. В 2016 году в выставке участвовали 690 компаний, посетили 20 000 специалистов из 50 стран мира.