Научно доказано, что причинами «арабской весны», войн и массовой миграции является изменение климата, - BBC

CA-NEWS (CA) - Последствия глобального изменения климата не ограничиваются экстремальной погодой и стихийными бедствиями, утверждают ученые. Меняющийся климат также является причиной многочисленных конфликтов и массовой миграции, захлестнувшей Европу в последние годы, передает Би-би-си.

Если раньше такие утверждения звучали в основном из уст левых политиков и со страниц либеральных СМИ, то теперь им нашлось формальное научное подтверждение.

Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.

В частности, в опубликованном исследовании утверждается, что климатические изменения стали по меньшей мере одной из причин народных восстаний 2010-2012 годов в Тунисе, Ливии, Йемене и других странах "арабской весны".

В качестве отдельного примера приведена ситуация в Сирии, где начавшаяся революция переросла в полномасштабную гражданскую войну, продолжающуюся до сих пор и унесшую уже сотни тысяч жизней.

В исследовании утверждается, что предпосылкой к такому развитию событий стало повышение в этом регионе средних температур. Из-за затяжной засухи и острого дефицита пресной воды в стране несколько лет подряд собирали очень плохой урожай, что привело к массовому исходу сельского населения в города.

В результате такой вынужденной урбанизации сирийские города оказались перенаселены, там стало не хватать жилья, и резко выросла безработица. На фоне продолжающегося роста цен (также вызванного засухой и, как следствие, недостатком продуктов) это привело к росту недовольства, массовым протестам, политическому противостоянию - а в итоге к гражданской войне и миллионам беженцев.

По последним данным ООН, на ноябрь 2018 года, более 5,6 млн сирийцев бежали из страны, еще около 6 млн стали вынужденными переселенцами.

В исследовании отмечается, что очень похоже события развивались в тот период и в других африканских странах, в том числе расположенных южнее Сахары.

"Наше исследование затрагивает тему, которая очень широко освещалась средствами массовой информации, - говорит одна из авторов статьи, Рая Муттарак из Университета Восточной Англии. - Мы внесли свой вклад в общественную дискуссию о миграции, вызванной изменением климата, предоставив новые научные доказательства".

Ученые выражают озабоченность тем, что на сегодняшний день климатические изменения и миграция не воспринимаются обществом как взаимосвязанные явления - хотя их связь очевидна.

Причина и следствие

Предположения о том, что резкое увеличение притока мигрантов в Европу из стран Африки и Ближнего Востока по меньшей мере частично связано с глобальными климатическими изменениями (и - как следствие - существенным ухудшением там гуманитарной ситуации), высказывались в последние годы неоднократно.

Однако до самого последнего времени ученые уклонялись от проведения прямых параллелей в этой области и уж тем более от построения причинно-следственных связей.

Дело в том, что строгий научный подход может установить зависимость между какими-то явлениями (корреляцию), но она далеко не всегда означает, что одно из них является причиной другого.

Хрестоматийный пример - соотношение между количеством пожарных машин, высланных к месту возгорания, и ущербом от огня. Статистика очевидна: если в тушении участвует больше машин и людей, то и ущерб от пожара - с высокой долей вероятности - будет большим. Однако это совсем не значит, что ущерб зависит от числа пожарных расчетов (или наоборот).

Чтобы установить природу связи между изменением климата и ростом миграции более точно, авторы работы использовали комплексную модель, фактически проведя сразу несколько исследований, объединенных в одно.

Для начала они изучили прошения о предоставлении убежища, поданные с 2006 по 2015 год беженцами в 157 государствах по всему миру. А затем изучили климатические условия в странах, из которых бежали авторы этих заявлений, и составили хронологическую динамическую модель.

В качестве основного показателя изменений климата было взято соотношение между количеством выпавших осадков и объемом испарений (SPEI).

О количестве и масштабе конфликтов судили по информации глобальной базы данных о вооруженных конфликтах, которую с 1946 года ведет шведский Университет Уппсалы. В исследовании учитывались только данные о погибших в результате столкновений.

Разработанная учеными модель учитывала и множество других показателей - таких как расстояние между страной происхождении и страной прибытия, размер населения обоих государств, их политический статус, наличие в них этнических и религиозных групп и так далее.

Результаты исследования убедительно демонстрируют, что в 2006-2015 гг. климатические изменения играли существенную роль в уровне и направлении миграции, а более сильные засухи провоцировали более ожесточенные конфликты с большим числом жертв.

Однако ученые по-прежнему подчеркивают, что причинно-следственная связь между изменением климата и массовой миграцией не прямая, а косвенная - и обусловлена ростом социальной напряженности, приводящей к различного рода конфликтам.

"Климатические изменения не обязательно приводят к конфликту и всплеску миграции, - поясняет один из авторов исследования, Креспо Куаресма из Венского университета экономики и бизнеса. - Однако в условиях плохого государственного управления и среднего уровня демократии сильное изменение климата может легко привести к конфликту и борьбе за ограниченные ресурсы".

Ситуация в Центральной Азии

Страны Центральной Азии пострадают от воздействия глобального потепления, сообщал Всемирный банк в своем ислледование в 2016 году. По данным экспертов ВБ, нехватка пресной воды может привести к падению ВВП в регионе на 11% к 2050 году.

«Экономика земного шара может резко сократится к середине, так как пресная вода становится дефицитом из-за изменения климата. Дефицит воды может сказаться на отраслях от сельского хозяйства до энергетики», - отмечается в докладе.

В Центральной Азии на один гектар используется больше воды, чем в других регионах мира. Об этом заявлял министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов в интервью Радио ООН. «Происходит это потому, что там используются современные технологии, там уделяют больше внимания к интегрированным системам управления водными ресурсами. Конечно, нужен обмен практикой, подходами, данными», - отметил Аслов.

В 2014 году международный научный журнал «Nature» назвал страны Центральной Азии мировыми «лидерами» по неэффективному водопользованию, потребляя на душу населения и на каждый доллар ВВП больше воды, чем жители любой другой страны мира.

Туркменистан потребляет примерно 5,5 тыс. кубических метров воды на душу населения, что является самым высоким показателем в мире, отмечал тогда журнал. Это в четыре раза больше, чем, например, в США, и в 13 раз больше, чем в Китае. Узбекистан и Кыргызстан, потребляющие примерно по 2 тыс. кубометров воды на человека, стоят в мировом рейтинге расточителей водных ресурсов на 4-м и 5-м местах соответственно. Не особо отстали и Таджикистан с Казахстаном, расположившиеся на 7-м и 11-м местах.