В Монголии открылся центр развития для детей-инвалидов

CA-NEWS (MNG) - Монгольские дети-инвалиды смогут пользоваться комплексными медицинскими услугами Центра развития детей с ограниченными возможностями в Улан-Баторе, построенного за счет безвозмездной помощи правительства КНР. Об этом25 января заявил министр труда и социальной защиты Монголии Содномын Чинзориг, сообщает ARD.



При этом он отметил, что вчерашнее мероприятие является историческим событием для обеих стран.

По словам министра, данный центр планирует принять монгольских детей с ограниченными возможностями уже в марте или апреле месяце текущего года.

“В связи с этим, правительство Монголии будет и в дальнейшем уделять внимание обеспечению нормального функционирования данного учреждения”, - добавил он.

Как отметил министр труда и социальной защиты Монголии С.Чинзориг, Центр развития детей с ограниченными возможностями является самым крупным и самым современным, а также полностью оборудованным местом для лечения и реабилитации детей-инвалидов в Монголии.

Площадь центра составляет 14,9 тыс. кв.м и вмещает 250 коек. Ожидается, что специалисты данного центра будут также оказывать консультации и амбулаторную реабилитацию для 250 детей-пациентов.

“Центр включает в себя бассейн с гидротерапией, тренажерный зал, физиотерапевтический кабинет, столовую, пост медицинской сестры и детские палаты”, - подчеркнул он.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Монголии, на сегодняшний день в Монголии насчитывается около 130 тыс.человек с ограниченными возможностями, из них 11 процентов -- дети с врожденными аномалиями развития.

Министр С.Чинзориг также отметил, что в 2019 году Монголия и Китай отметят 70-летие со дня установления дипломатических отношений. В его рамках запланирован ряд совместных мероприятий, добавил он.