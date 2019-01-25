Железнодорожники Узбекистана и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Делегации железнодорожных компаний двух стран - «Узбекистон темир йуллари» и «Рохи охани Тожикистон» провели встречу в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Участники уделили особое внимание ведению деятельности грузо- и пассажироперевозок и увеличению объемов транзитных грузов, на договорной основе. Также обсуждались предоставляемые на 2019 год двусторонние скидки.

Было отмечено, что каждая страна создаст новые возможности для увеличения грузо- и пассажироперевозок на железной дороге. Во время встречи всесторонне обсуждались намеченные вопросы и определены важные задачи для претворения их в жизнь.

Отмечалось, что в 2018 году между двумя государствами были предоставлены преференции на ряд услуг по грузоперевозке, в том числе скидки на импортно-экспортные перевозки. В свою очередь были также созданы комфортные условия для перевозки пассажиров.

По итогам встречи был подписан протокол о намерениях.