Железнодорожники Узбекистана и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества

- Таджикистан, общество
- 12:07, 25 января 2019
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CA-NEWS (TJ) - Делегации железнодорожных компаний двух стран - «Узбекистон темир йуллари» и «Рохи охани Тожикистон» провели встречу в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».
Участники уделили особое внимание ведению деятельности грузо- и пассажироперевозок и увеличению объемов транзитных грузов, на договорной основе. Также обсуждались предоставляемые на 2019 год двусторонние скидки.
Было отмечено, что каждая страна создаст новые возможности для увеличения грузо- и пассажироперевозок на железной дороге. Во время встречи всесторонне обсуждались намеченные вопросы и определены важные задачи для претворения их в жизнь.
Отмечалось, что в 2018 году между двумя государствами были предоставлены преференции на ряд услуг по грузоперевозке, в том числе скидки на импортно-экспортные перевозки. В свою очередь были также созданы комфортные условия для перевозки пассажиров.
По итогам встречи был подписан протокол о намерениях.