Глава МИД Узбекистана принял нового посла Кубы

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 25 января, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Кубы с резиденцией в Баку Альфредо Ньевеса Портуондо.

Как сообщила пресс-служба МИДа, в ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений как в двустороннем плане, так и в рамках международных организаций.

Стороны с удовлетворением отметили успешное проведение в сентябре 2018 года в Ташкенте первого раунда двусторонних политических консультаций, которые позволили сфокусировать внимание на перспективных направлениях развития узбекско-кубинского диалога.

Была подтверждена приверженность Узбекистана и Кубы дальнейшему укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях на взаимовыгодной основе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам международной политики.