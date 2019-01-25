Подробности протестов в Венесуэле, в результате которых погибли 26 человек и арестовано свыше 300

CA-NEWS (CA) - В Венесуэле в ходе антиправительственных демонстраций арестованы свыше 300 человек. По данным правозащитников, 26 манифестантов погибли в результате беспорядков.

Ряд местных СМИ заявляют, что в штате Боливар во время протестов правительственные силы обстреляли участников демонстрации, есть и информация о том, что это были не протестующие, а мародеры, грабившие магазины во время манифестации.

Акции протеста против Николаса Мадуро начались после того, как он вновь занял пост президента.

10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы. Победитель майских президентских выборов будет возглавлять страну до 2025 года.

13 января немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что спецслужба Венесуэлы задержала и потом отпустила председателя оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо.

21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею (парламент страны) неконституционным органом. Большинство в парламенте представляли оппозиционные партии, депутаты отказались останавливать работу. Такое решение суда стало причиной для массовых протестов.

Глава находящегося под контролем оппозиции парламента Венесуэлы 35-летнего Хуана Гуайдо призвал вооруженные силы не подчиняться главе государства, обвинив его в узурпации власти, и пригласил народ выйти на митинг в поддержку парламента.

23 января на многотысячном митинге оппозиции в Каракасе ​спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране.

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Верховный суд Венесуэлы считает президента страны Николаса Мадуро единственным законным главой государства. Об этом говорится в официальном заявлении инстанции.

Внутри страны поддержку Мадуро выразили представители военных ведомств, включая министра обороны Владимира Падрино Лопеса.

Документ о непризнании нового президентского срока Мадуро подписали 11 стран, входящие в Группу Лимы. Аргентина, Бразилия, Гайана, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Люсия и Чили объявили, что не признают президентские выборы в Венесуэле легитимными. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента и передать исполнительную власть Национальной ассамблее, сообщает Reuters.

Главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо признали временным президентом страны: Колумбия, Перу, Чили, Коста-Рика, Аргентина, Эквадор, Бразилия, США, Канада, Гватемала, Парагвай, Панама.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз выражает свое сожаление в связи с вступлением Мадуро на пост президента.

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против членов правительства страны и их семей.

Поддержали Мадуро в Китае, Мексике, Турции, на Кубе и в Боливии и Россия. Государственная нефтяная компания PDVSA, на долю которой приходится большая часть экспорта Венесуэлы так же выразила ему поддержку.

Николас Мадуро занимал должность президента Венесуэлы с 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека.

МВФ прогнозирует, что инфляция в Венесуэле в этом году может составить 10 млн процентов.

По официальным данным из Венесуэлы бежало уже 3 млн человек, около 10% населения, однако ООН считает, что на самом деле цифра гораздо больше.