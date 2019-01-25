Возраст Аральского моря 17,6 тысяч лет, - National Geographic Россия

CA-NEWS (UZ) - Группа американских и российских ученых в ходе исследований сделала надежно обоснованный вывод о возникновения Аральского моря 17,5 тысяч лет назад, сообщает National Geographic Россия.

Основную часть исследований проводили Институт геологии и минералогии имени Соболева СО РАН и Университет Аризоны (Тусон, штат Аризона).

Для получения новых данных о геологической истории Аральского моря американские и российские исследователи пробурили несколько скважин в северной части бывшей котловины, получив доступ ко всей толще озерных осадков. Также были изучены литология (состав отложений) и микрофауна (мелкие и микроскопические водные организмы с раковинами из карбоната кальция - остракоды и фораминиферы).

"Ученые впервые надежно установили, что современное Аральское море (в размерах до 1970-х гг., когда началось уменьшение площади водоема) появилось около 17,6 тыс. лет назад", - говорится в сообщении.

Этот вывод сделан на основании серии радиоуглеродных дат по раковинам моллюсков и остракод.

При этом сам процесс возникновения Арала начался раньше, около 18-23 тысяч лет назад, когда начали таять ледники Памира и Тянь-Шаня. Вода пошла вниз по руслам рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья и начала постепенно заполнять котловину, в которой в результате и появилось Аральское море.

Параметры водной массы в интервале 17,6—13 тыс. лет назад не оставались постоянными. Самая ранняя фаза развития Арала (17,6—15,3 тыс. лет назад) характеризовалась постоянным и обильным притоком речных вод в озерную котловину. Около 15,3–14 тыс. лет назад соленость водной массы значительно повысилась из-за уменьшения количества речных вод; пик осолонения приходится на 14,5—14 тыс. лет назад. Это отразилось в увеличении количества раковин остракоды Cyprideis torosa, способной выдержать практически любую соленость; она — единственная сохранившаяся в остатках Большого Арала из 13 видов остракод, когда-то населявших Аральское море. Около 14—13 тыс. лет назад воды озера снова стали слабосолеными.

Исследования проводились под эгидой Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и Университета Аризоны с 2008 года. Промежуточные итоги были опубликованы в 2014 году в Gondwana Research, а самая свежая публикация состоялась в журнале Quaternary Science Reviews.

В 1989 году море распалось на два изолированных водоема - Северное (Малое) и Южное (Большое). На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляла около четверти первоначальной, а объем воды - около 10 %. В 2014 года восточная часть Большого Арала полностью высохла, однако в последующие годы она вновь наполнилась водой, хотя её уровень и площадь зеркала значительно снижаются от весны к лету. Наиболее высокие значения уровня и площади восточного Большого Арала отмечены летом 2017 года. Предположительно, вода стала поступать не только из Сырдарьи, но и из Амударьи.