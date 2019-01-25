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  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане с помощью мобильного приложения можно проверить подлинность больничного листа

CA-NEWS (KZ) - Астана Innovations совместно с Управлением общественного здравоохранения и компанией "Damumed" разработали сервис, позволяющий проверить больничный лист через городское мобильное приложение Smart Astana, передает Kazakhstan Today.

"Для этого на каждый больничный лист будет нанесен специальный QR-код, отсканировав который можно проверить подлинность документа. Если он действительно зарегистрированный, то система покажет код идентификационного номера и данные больного", - отметил председатель правления "Астана Innovations" Олжас Сартаев.

Вместе с тем, следует отметить, на двери каждого специалиста больниц и поликлиник теперь будут висеть таблички с QR-кодом, которые легко превратить в информацию посредством нашего приложения Smart Astana. Так, можно узнать данные врача, поставить ему "лайк" или, наоборот, "дислайк", а также оставить комментарий, сообщила пресс-служба "Astana Innovations".

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