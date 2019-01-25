Работающая домохозяйка - новый тренд Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Все больше таджикских домохозяек заняты не только бытовыми заботами, но и надомным трудом, стараясь внести лепту в семейный бюджет, передает centralasian.org.



Одни прошли специальные курсы и теперь оказывают косметологические услуги на дому, другие готовят еду на заказ, третьи занимаются пошивом одежды. И всё это они успевают между готовкой, уборкой и воспитанием детей.

Жительнице Душанбе Лолите Холматовой 27 лет, у нее два высших образования и двое маленьких детей. Она - домохозяйка. Многим душанбинцам пришлись по душе фирменные «пельмени от Лолиты» и сейчас от заказчиков нет отбоя. «Мы со свекровью раньше давали курсы по приготовлению национальных блюд. Как-то у нас остались пельмени, люди увидели и говорят: «Ой, а можно ваши пельмешки попробовать?». Попробовали – понравилось. И пошло-поехало, заказы пошли. Это всегда хорошо, если ты пытаешься что-то делать, если ты пытаешься развиваться, не стоять на месте. Тут вот какое-то общение с людьми, развитие, в конце концов, свои собственные деньги», - говорит Лолита.

​В день вместе со свекровью Лолита лепит до 1,5 тысячи штук пельменей. В среднем на это уходит четыре часа, продают по 50 сомони (более 5 долларов) за 140 штук. Заработанных денег хватает на то, чтобы купить что-то необходимое для себя, детей и дома.

Другой 27-летней жительнице столицы Камиле Рахматовой не нравится офисная работа, так как, по ее мнению, необходимо отработать полный рабочий день и после него встать во «вторую смену» за плиту, заняться стиркой, уборкой квартиры, воспитанием детей. Но и сидеть дома сложа руки она не смогла. ​Девушка обучилась наращиванию и ламинированию ресниц и уже 1,5 года занимается этим, не выходя из дома. В среднем на одну клиентку у Камилы уходит два часа, а в день она может «сделать реснички» четырем девушкам. Сейчас наша собеседница ждет второго ребенка, но, несмотря на солидный животик, продолжает заниматься любимым делом.

Много таджикских домохозяек научились зарабатывать через Интернет, открывая онлайн-магазины, предлагают услуги по администрированию социальных страниц, занимаются редактированием текстов. Всё это помогает таджикским домохозяйкам оставаться материально независимыми, находить общение и заводить новых знакомых, при этом, уделяя достаточное количество времени своим семьям.