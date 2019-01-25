В Узбекистане работники хлебобулочного предприятия протестовали, требуя выплаты зарплаты

CA-NEWS (UZ) - Более ста работников предприятия хлебопродуктов «Асака дон махсулотлари» 23 января, в 8 часов утра временно приостановили работу и собрались возле офиса руководства, требуя выплаты задолженности по заработной плате и ее повышения. Об этом сообщает centralasian.org.



Вот что рассказала об акции протеста Феруза Мамаджанова, работающая начальником бригады в мельничном цехе комбината.

– Весь элеватор, это где-то около тридцати человек, еще более тридцати работников мельничного цеха, механики, слесари, электрики и охранники временно приостановили работу в знак протеста. Около ста работников начали требовать повышения зарплаты и выплаты задолженности по заработной плате. К нам вышли главный бухгалтер и расчетный бухгалтер. Мы спросили их, почему не выплачивают зарплату. Они сказали, что сейчас нет денег, но до конца недели деньги могут появиться. Потом мы пошли к офису нового руководителя, его не оказалось на месте. К нам вышел инженер. Люди высказались ему о своих проблемах, – говорит Феруза Мамаджанова.

По ее словам, руководство предприятия не платит зарплату с прошлого года."Нам еще не выплатили зарплату за декабрь. Практически у 85 процентов работников имеются кредиты. Им каждый день звонят с банков, требуя выплатить долги по кредитам. Дома им нечего есть. Во-вторых, нам не поднимают зарплату. В наше предприятие назначили нового директора, который совсем не интересуется положением своих работников. Люди жалуются, но никто не хочет слушать их. Работники, приостановившие работу, вызвали директора, но он не вышел к ним, – говорит собеседница.

Один из представителей «Асака дон махсулотлари», попросивший не разглашать его имени, говорит, что после криков более ста работников, выразивших недовольство по поводу невыплаты заработной платы, руководство предприятия было вынуждено вызвать милицию. "Люди разошлись только после того, как главный инженер и главный бухгалтер пообещали им выплатить зарплаты до конца этой недели", – сказал он.

Баходир Касымов, две недели назад назначенный начальником службы охраны данного предприятия, подтвердил информацию об акции протеста работников.