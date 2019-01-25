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  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан выразил готовность провести Конгресс ООН

CA-NEWS (KZ) - Казахстан выразил готовность провести один из наиболее крупных глобальных форумов по обсуждению проблем противодействия преступности и уголовному правосудию - Конгресс ООН, который является наиболее масштабным тематическим международным форумом ООН, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, 22-24 января 2019 года в Бангкоке (Таиланд) делегация ведомства во главе с заместителем председателя Олжасом Бектеновым приняла участие в Азиатско-тихоокеанском региональном совещании по подготовке к 14 Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится в городе Киото (Япония) 20-27 апреля 2020 года.

Конгресс представляет собой проводимый раз в пять лет один из наиболее крупных глобальных форумов по обсуждению проблем противодействия преступности, в том числе ее транснациональным и организованным формам. Конгресс проходит с участием представителей правительств, гражданского общества, академических кругов и экспертов со всего мира в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

Как ранее сообщалось, Казахстану предложено провести в Астане аналогичный конгресс в 2025 году.

"В данном контексте казахстанская делегация внимательно ознакомилась с вопросами организационного обеспечения и содержательного наполнения Конгресса. В своем выступлении на совещании Бектенов заявил о готовности нашей страны принять Конгресс в 2025 году и обеспечить высокий уровень его проведения", - проинформировали в пресс-службе АДГСПК.

Наряду с участием в совещании заместитель председателя Агентства Бектенов встретился с президентом Национальной антикоррупционной комиссии Королевства Таиланд Ватшараполом Прасарнрайкит для обсуждения перспектив сотрудничества.

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