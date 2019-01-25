Выпускников туркменских вузов направят на двухлетнюю отработку на предприятия

CA-NEWS (TM) - Выпускники туркменских вузов будут на два года направляться на работу в частные и государственные учреждения и предприятия. Положение об этом представил на заседании Кабмина 23 января вице-премьер по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов Пурли Агамырадов, передает Хроники Туркменистана.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, «в стране растет количество малых и средних предприятий в негосударственном сегменте экономики, соответственно, усиливается востребованность в специалистах со средним и высшим образованием на предприятиях этой формы собственности. В связи с этим, выпускники, получившие среднее и высшее профессиональное образование, на два года направляются на работу в учреждения, предприятия, организации независимо от формы собственности».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение Агамырадову и министру образования Мамедмыраду Гелдиныязову еще раз проанализировать все пункты подготовленного Положения в свете требований рынка труда и с расчётом на перспективу.

В августе Пурли Агамырадову было приказано «досконально проанализировать работу в системе образования и принять меры для ускоренной реализации реформ в данной области».

Пока неясно является ли требование отработать два года на предприятии обязательным для получения диплома, как это было при первом президенте Туркменистана Сапармурате Ниязове, и будет ли этот труд оплачиваться.

Отметим, что в Туркменистане очень высокий уровень безработицы среди молодежи, окончившей высшие и средние специальные учебные заведения. Как рассказала «Хронике Туркменистана» выпускница одного из учебных заведений, за трудоустройство с молодых специалистов требуют взятки, без которых найти работу практически невозможно.