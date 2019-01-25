Казахстанские бизнесмены предложили создать специальные зоны для курения международного стандарта

CA-NEWS (KZ) - Директор Департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбек Джакупов прокомментировал предлагаемую меру минздрава о вводе запрета на курение во всех общественных местах страны, сообщает BNews.kz.

Он отметил, что перед изменениями в кодексе, проводится анализ издержек и выгоды предлагаемой меры.

"По курению в общественных местах, такая инициатива в Министерство национальной экономики не поступала. Если она поступит, то конечно придется изучить какие издержки будут у предпринимателей от подобного запрета. То есть каждый запрет – это издержки для бизнеса и без высчета потенциальных издержек для бизнеса и выгоды от запрета, принимать нормы будет неправильно. В обязательном порядке будет проходить анализ, после которого будут приниматься решения по включению этой нормы или нет. Я призываю бизнес сообщества принимать активное участие в этом", - сказал Джакупов.

Президент "Ассоциации предпринимателей Карагандинской области" Гульнара Курбанбаева выразила свою солидарность с рестораторами страны. Она считает, что тотальный запрет приведет к повсеместной коррупции и лучшим решением будет создание специальных курительных зон, построенных по международным стандартам.

"Мы солидарны с ассоциацией рестораторов Казахстана. На самом деле здесь уместна фраза "запретный плод – сладок". Заканчиваются подобного рода запреты тотальными нарушениями и коррупцией со стороны госорганов, не говоря о том, что затраты несут бизнес структуры просто колоссальные, поскольку большое количество потребителей перестает посещать объекты – там, где это было разрешено. Да все прекрасно понимают вред и табака и алкоголя. Предлагается абсолютно нормальная версия – должны быть зоны курения во всех общественных местах. Это касается и транспорта и аэропортов, это касается центров развлечений, но это должны быть правильно оборудованные зоны. Тотальный запрет приводит к абсолютно обратному результату. Все предложения сегодня подготовлены в пул, для внесения изменений в законодательные акты в рамках рабочей группы минздрава", - отметила Курбанбаева.

23 января в Минздраве обсудили Проект нового Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Новый кодекс предполагает ограничение продаж в торговле, а именно: запрет рекламы фаст-фуда, "вредных" продуктов питания, запрет на выкладку табачных изделий, ограничение торговли по площади и расстоянию от образовательных учреждений, запрета курения в специализированных и общественных местах, автомобилях личного пользования.