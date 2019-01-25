Цирку Узбекистана приказали увеличить заполняемость минимум до 60 процентов

CA-NEWS (UZ) - Кабинет Министров Республики Узбекистан распорядился, чтобы уровень заполняемости узбекского цирка посетителями был не менее 60 процентов к концу 2019 года и достиг 75 процентов к 2022 году.

В правительственном постановлении о мерах по поддержке "Узбекского государственного цирка" предусматривается довести количество зрителей сначала до 500 до 2020 года, а затем и до 1000 человек в день до 2022 года.

Более того, до 1 апреля 2019 года «Узбекский государственный цирк» должен быть передан инвесторам.

Согласно документу, в Самарканде, Фергане и Хиве будут созданы цирки на 500−700 посадочных мест. Также поручено обеспечить выступление в этих цирках известных международных цирковых трупп, в том числе французский «Cirque du Soleil», китайский «Chang Long», Московский цирк на Цветном бульваре и Большой Московский цирк.

В постановлении говорится, что с 2021 года в Ташкенте раз в два года будет проходить Международный фестиваль циркового искусства.

В 2019 году запланировано издание книги-альбома «Узбекский государственный цирк», посвящённой 105-летию узбекского циркового искусства.