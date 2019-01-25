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  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре со взяткой в $500 задержан начальник отдела местной администрации

CA-NEWS (UZ) - Начальник отдела хокимията города Бухары Б.К. был задержан при получении взятки в размере 500 долларов.

Как сообщила 24 января пресс-служба генпрокуратуры, в операции проведенной Бухарским департаментом по борьбе с экономическими преступлениями совместно с УВД Бухарской области был задержан начальник отдела Бухарского городского хокимията (администрации) во время получения взятки.

Задержанный, заранее сговорившись с гражданином Б.К, вымогал у другого гражданина С.Р $1200 за выделение двухкомнатной квартиры в доме, предназначенном для малообеспеченных семей, который находится под управлением Бухарского городского хокимията, отмечается в сообщении ведомства.

По данному факту в отношении Б.К и Б.М. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса республики, ведётся следствие.

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