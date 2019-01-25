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  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В монгольском аймаке Сэлэнгэ построят футбольную площадку

CA-NEWS (MNG) - Глава аймака Сэлэнгэ Ш.Оргил встретился с президентом Федерации футбола Монголии А. Ганбаатаром 23 января, сообщает Montsame.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о совместном создании в аймаке стандартной площадки для футбола и договорились о сотрудничестве в подготовке тренеров.

Местная администрация придает большое значение развитию способностей и талантов подростающего поколения, их участию в соревнованиях и развитию командных видов спорта, на проведение которых расходуются значительные средства.

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