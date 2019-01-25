В Китае произошел взрыв в одном из этажей небоскреба

CA-NEWS (CA) - На северо-востоке Китая, в городе Чанчунь прогремел взрыв — с мест сообщают о повторных разрывах, звучащих на городской площади, сообщает "5 канал".

На видео, заснятом одним из очевидцев, заметны клубы дыма, вырывающиеся из окон высотного здания поблизости.

Как сообщает Daily Sabah, взрыв произошел на 30-м этаже здания Wanda Plaza. Погиб 1 человек.