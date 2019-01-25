Лишь 20% всего электронного мусора перерабатывается в безопасных условиях

CA-NEWS (CA) - Ежегодно выбрасывается около 50 миллионов тонн компьютеров, телевизоров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов и другой бытовой электроники, содержащей токсичные вещества. И только 20 процентов этого электронного мусора перерабатывается официально в надлежащих условиях. Остальные отходы попадают на свалку или утилизируются в условиях, вредных для здоровья.

Об этом говорится в докладе, представленном 24 января в Давосе участникам Всемирного экономического форума, сообщает служба новостей ООН. Документ был подготовлен совместно несколькими учреждениями Организации Объединенных Наций, в том числе Университетом ООН. Его авторы предупреждают, что к 2050 году объем электронных отходов может почти утроиться и составить 120 млн тонн. Уже сегодня вес электронного мусора превышает вес всех когда-либо произведенных коммерческих авиалайнеров.

Эксперты ООН неоднократно призвали проводить надлежащую утилизацию вышедшей из строя электроники. Но в 2018 году с соблюдением необходимых норм было переработано лишь 20 процентов всех электронных отходов. Миллионы граждан утилизируют их нелегально или перерабатывают в опасных условиях. Только в Китае таких – более 600 тысяч человек.

Представители ООН призвали бизнесменов и политиков принять решительные меры для организации безопасной переработки электронных отходов. Они настоятельно рекомендовали более активно использовать для этих целей новые технологии. Эксперты уверены, что продуманная политика в электронном секторе может привести к созданию миллионов рабочих мест.

К тому же переработка электронных отходов сулит экономические выгоды. При производстве мобильных телефонов, компьютеров и других электронных изделий используются золото, серебро, платина и другие ценные металлы, которые сегодня вместе с отслужившей техникой также попадают на свалки. Эксперты подсчитали, что в прошлом году стоимость выброшенных ценных материалов, которые можно было бы извлечь, составила 62,5 млрд долларов - эта сумма сравнима с ВВП большинства стран мира и в три раза превышает доход от добычи серебра. Эксперты отмечают, что в тонне электронных отходов содержится в 100 раз больше золота, чем в тонне золотой руды.