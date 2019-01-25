52-летний ведущий хирург внезапно скончался на рабочем месте в Ташкенте
- Узбекистан, происшествия
- 16:27, 25 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте ведущий хирург городской детской клинической больницы №1 Юнусабадского района Фарход Акромов скончался на рабочем месте.
По сообщению источника «UzNews.uz» в правоохранительных органах, трагический случай произошёл в четверг, 24 января.
Как сообщается, хирург Акромов, 1966 года рождения, находясь на рабочем месте, внезапно потерял сознание.
Несмотря на усилия врачей, мужчина не смог прийти в себя и скончался. По предварительным данным, причиной смерти является острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).
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