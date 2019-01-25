52-летний ведущий хирург внезапно скончался на рабочем месте в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте ведущий хирург городской детской клинической больницы №1 Юнусабадского района Фарход Акромов скончался на рабочем месте.

По сообщению источника «UzNews.uz» в правоохранительных органах, трагический случай произошёл в четверг, 24 января.

Как сообщается, хирург Акромов, 1966 года рождения, находясь на рабочем месте, внезапно потерял сознание.

Несмотря на усилия врачей, мужчина не смог прийти в себя и скончался. По предварительным данным, причиной смерти является острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт).