В 2018 году стихийные бедствия унесли более 10 тысяч жизней, - ООН

CA-NEWS (CA) - В прошлом году не было природных катаклизмов «катастрофического масштаба», тем не менее, в результате стихийных бедствий в 2018 году погибли 10 300 человек и 60 млн пострадали в той или иной степени. Об этом 24 января сообщили из Управления ООН по уменьшению риска стихийных бедствий (ЮНИСДР), отмечает служба новостей ООН.



«60 млн человек ощутили на себе последствия экстремальных природных явлений – кто-то потерял работу, другие лишились жилья или получили травмы», – заявила, выступая в Женеве, Специальный представитель Генсека ООН по вопросам уменьшения риска стихийных бедствий Мами Мицутори. Она представила доклад по итогам 2018 года.

По сравнению со средним показателем предыдущих лет, общее число погибших невелико. Это объясняется совершенствованием методов снижения риска, а также относительно «скромным» масштабом стихийных бедствий в 2018 году. Например, в 2010 году одно только землетрясение в Гаити унесло 200 тысяч жизней.

Самыми смертоносными в прошлом году были землетрясение и цунами в Индонезии, где погибли 3 400 человек. В Греции произошли самые разрушительные в Европе пожары за последние двести лет. Они унесли жизнь 126 человек. Самые масштабные лесные пожары в истории США произошли в Калифорнии. Кроме того, в минувшем году горели леса в Швеции, где редко случаются такие бедствия. Наводнения, ураганы и засухи причиняли страдания не только жителям Африки. Эти явления наблюдались в Австралии и в Европе.

Более других в прошлом году пострадали жители Индии, где последствия стихийных бедствий сказались на жизни 24 млн человек. Второй место за Филиппинами – там пострадали 6,5 млн человек. Примерно столько же жителей Китая столкнулись с трудностями, связанными с природными катаклизмами.

В этом году, по прогнозам экспертов, страны Южной Африки и Центральной Америки, скорее всего, ждет еще более сильная засуха. Кроме того, природный феномен Эль-Ниньо, который не наблюдался последние два-три года, может вновь оказать негативное влияние на погоду.

Мами Мицутори напомнила, что в 2015 году в японском городе Сендай была принята стратегия по снижению опасности стихийных бедствий, в которой закреплена ведущая роль государств в этом вопросе. В частности, правительства должны учитывать заложенные в ней принципы при развитии городских хозяйств. «Более половины населения планеты живет в городах, – отметила она. – Но как происходит урбанизация? В основном спонтанно, без какого-либо планирования, соблюдения строительных норм и правил, в отсутствие мер по защите экосистем».