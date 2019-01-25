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  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военные из Узбекистана примут участие в учениях в США

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с Министром обороны Абдусаламом Азизовым с 26 по 30 января 2019 года посетит США. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Представители оборонного ведомства Узбекистана будут наблюдать за активной фазой учений «Южный удар» на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи).

«Южный удар» - ежегодное учение, которое проводится Национальной гвардией штата Миссисипи. Цель - отработка совместных действий различными видами и родами войск на суше, в воде и воздухе. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие на этом мероприятии.

Военная делегация также посетит штаб-квартиру ЦЕНТКОМ в г.Тампе (штат Флорида), где проведет переговоры с его руководством и обменяется мнениями по реализации мероприятий Плана военных контактов между оборонным ведомством Узбекистана и ЦЕНТКОМ.

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