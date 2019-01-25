РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Туркменистан подвели итоги сотрудничества в 2018 году

CA-NEWS (UZ) - 25 января 2019 года первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с послом Туркменистана Язгулы Маммедовым.

Стороны подвели итоги взаимодействия в 2018 году, подчеркнув, что центральным событием двусторонних отношений стали государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан 23-24 апреля и переговоры на высшем уровне в Ташкенте.

Как отмечалось, благодаря твердой политической воле глав двух государств, сегодня узбекско-туркменские отношения развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства, присущего братским странам и народа. Так, взаимная торговля в прошлом году выросла по сравнению с предыдущим периодом почти на 70% и превысили 302 млн.долл.США.

На встрече обстоятельно обсуждены график и повестка дня предстоящих совместных мероприятий в начавшемся году, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

print
  • Казахстанцу грозит семь лет тюрьмы за ДТП с автобусом, в котором погибли узбекистанцы
  • В Армении решили проводить онкологические операции бесплатно для своих граждан
  • В Москве суд приговорил 11 граждан Кыргызстана и Узбекистана к 18 годам тюрьмы за подготовку терактов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×