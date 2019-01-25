Узбекистан и Туркменистан подвели итоги сотрудничества в 2018 году

CA-NEWS (UZ) - 25 января 2019 года первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с послом Туркменистана Язгулы Маммедовым.

Стороны подвели итоги взаимодействия в 2018 году, подчеркнув, что центральным событием двусторонних отношений стали государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан 23-24 апреля и переговоры на высшем уровне в Ташкенте.

Как отмечалось, благодаря твердой политической воле глав двух государств, сегодня узбекско-туркменские отношения развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства, присущего братским странам и народа. Так, взаимная торговля в прошлом году выросла по сравнению с предыдущим периодом почти на 70% и превысили 302 млн.долл.США.

На встрече обстоятельно обсуждены график и повестка дня предстоящих совместных мероприятий в начавшемся году, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.