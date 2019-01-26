Назарбаев подписал закон о порядке пребывания граждан Казахстана в Таджикистане

CA-NEWS (KZ) - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал несколько законов, передаёт пресс-служба Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Также Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года".