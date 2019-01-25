В Таджикистане добыт рекордный объем угля

CA-NEWS (TJ) - Таджикские горняки в очередной раз обновили собственный рекорд, добыв в 2018 году более 1,9 млн. тонн угля, сообщает «Азия-Плюс».

Добычей угля в прошлом году занимались 12 предприятий, которыми разрабатываются девять месторождений в республике, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

Более 46% от общего объема добычи приходится на компанию «Шахта Фон-Ягноб», 23% - на ООО «Талко-Ресурс», 18% - на Департамент по добыче угля ООО «Таджикский металлургический комбинат».

Основными потребителями угля в прошлом году являлась теплоэлектроцентраль «Душанбе-2» (831 тыс. тонн).

В Минпроме подчеркивают, что около 45 тысяч тонн угля в прошлом году экспортировано в соседние страны. Отмечается, что до 2012 года годовой объем экспорта угля из республики составлял до 12 тысяч тонн.

За последние годы в Таджикистане производится рекордный объем угля: 870 тыс. тонн в 2014 году, свыше 1 млн. тонн в 2015 году, 1,4 млн. тонн в 2016 году и более 1,7 млн. тонн – в 2017-м.

До этого в стране добывалось всего 17 тыс. тонн данного топлива. До обретения же Таджикистаном независимости добыча угля в республике доходила всего до 309 тыс. тонн.