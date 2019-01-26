В Японии распространяется вспышка гриппа

CA-NEWS (CA) - Министерство здравоохранения Японии заявляет, что вспышка гриппа распространилась по стране. Число заболевших оценивается в более чем 2,1 миллиона человек, сообщает NHK World.

Министерство заявляет, что среднее число пациентов в примерно 5 тысячах медицинских учреждений по всей стране в течение прошлой недели до воскресенья составило 53,91 человек.

Это на 15 больше показателя неделей ранее и является второй по величине цифрой с тех пор, как министерство начало собирать статистику в 1999 году.

Три наиболее пострадавших префектуры это Аити, Сайтама и Сидзуока.

Министерство заявляет, штамм H1N1 является причиной около 60% всех случаев. Этот штамм вызвал глобальную вспышку нового вида гриппа десять лет назад.

Министерство предупреждает, что еще больше людей могут подвергнуться заболеванию и призывает всех предпринять превентивные меры, такие как мытье рук и ношение медицинских масок.