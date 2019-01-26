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  26 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев посетил презентацию документальной трилогии «Equus: История Лошади»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил показ второй части документальной трилогии «Equus: История Лошади», сообщает пресс-служба Акорды.

В документальной ленте на основе научных исследований и современных информационных технологий реконструированы периоды из жизни существовавших на просторах Казахстана древних культур, жизнедеятельность которых была связана с одомашниванием лошади. Данный процесс определил создание новой системы коммуникации человечества и послужил началу активных миграций, зарождению новых этносов и ранних государств.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью модернизированного пресс-центра Службы центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций, который представляет собой многофункциональную медиа-площадку, оснащенную самым современным профессиональным оборудованием и полностью интегрированную с технологическим комплексом «Казмедиа орталығы».

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