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  26 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Давосский форум завершился призывом к миру

CA-NEWS (CA) - В Давосе в пятницу, 25 января, завершил работу 49-й ежегодный Всемирный экономический форум. В последний день мероприятия его председатель, экс-министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде призвал политиков к прекращению всех войн и конфликтов. Без достижения мира невозможно ни экономическое, ни социальное развитие, заявил Бренде. Он подчеркнул, что в Давосе за последние дни произошло обсуждение путей выхода из немалого числа конфликтов - в частности, обсуждались ближневосточный конфликт, ядерная программа Северной Кореи и гражданская война в Сирии, сообщает Deutsche Welle.

Нынешний форум в Давосе проходил в отсутствие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Девиз форума был сформулирован как"Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции".

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