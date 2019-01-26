Медицинские вузы Дагестана и Андижана заключили соглашение о выдаче выпускникам двойных дипломов

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 25 января, в ректорате Дагестанского государственного медицинского университета состоялась процедура подписания дополнительного соглашения ДГМУ с Андижанским государственным медицинским институтом. В рамках этого договора вузы станут выдавать своим выпускникам двойные дипломы, сообщает dagpravda.ru.



В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов, министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, министр по национальной политике и делам религий РД Татьяна Гамалей, ректор ДГМУ Сулейман Мамаев, ректор Андижанского государственного медицинского института Мадамин Мадазимов и другие.

Выступая перед собравшимися, ректор ДГМУ сообщил, что в октябре прошлого года между вузами был подписан основной договор, предусматривающий долгосрочное их сотрудничество. «Сегодняшний день можно назвать историческим, так как между Дагестанским государственным медицинским университетом и Андижанским государственным медицинским институтом будет подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве и выдаче выпускникам двойных дипломов. Мы много об этом говорили и вот сегодня это свершится. Этот договор дает преимущество каждой стороне. Студенты, обучающиеся в этой системе, будут иметь доступ ко всем ресурсам вузов. Это очень престижно — иметь два диплома», — отметил Сулейман Мамаев.

В свою очередь, Анатолий Карибов подчеркнул, что подписание соглашения между вузами проходит в «Татьянин день», День российского студенчества. «В Дагестане имеется большая диаспора выходцев из Узбекистана. И подписание этого договора послужит дополнительным импульсом в укрепление наших отношений. А молодым специалистам в области медицины получение двойного диплома откроет новые возможности» — сказал первый зампред Правительства РД.

После приветственных слов состоялась долгожданная процедура подписания дополнительного соглашения. Ректоры вузов скрепили договоры подписями и крепко пожали друг другу руки.